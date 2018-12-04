النشرة الرياضية| أزمة الإسماعيلي والحضري.. وأولى صفقات "بيراميدز"

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- (الخليج 365):
زوار الخليج 365، نستعرض يوميًا أبرز أخبار كرة القدم في النشرة الرياضية عن يوم الاثنين الموافق 3 ديسمبر 2018.
الأهلي يعلن مدة غياب قائده بسبب الإصابة
الخليج 365 يكشف بالمستندات.. إخطارات الإسماعيلي للحضري بشأن التحقيق معه
رسميا.. الأهلي يجدد عقد مؤمن زكريا 3 مواسم
رسميًا.. عمرو مرعي أولى صفقات بيراميدز
تقرير.. هل يستغل الأهلي الموقف؟ الشحات على أعتاب الرحيل عن العين
ليكيب: كارتيرون مرشح للانتقال للدوري الفرنسي
بالون دور.. مودريتش الأفضل في العالم.. وصلاح السادس خلف ميسي
رسميا.. كلوب مهدد بالإيقاف بسبب احتفاله "الجنوني"
بالفيديو.. الشحات يسجل ويقود العين لإسقاط الوصل بثلاثية
"لا وقت للراحة".. هل سخر راموس من صلاح؟ (صورة)
أفضل لاعب في 2018.. محمد صلاح يحصد جائزة جديدة
بالفيديو.. تريزيجيه يصنع هدفا في تعادل فريقه مع فناربخشة
بالمستندات .. الخطيب ومجلس الأهلي يتهمون رئيس الزمالك بالسب والقذف
الكرة الذهبية.. صلاح يتخطى إنجاز محرز.. ومودريتش يكتب التاريخ
كأس الأمم خارج المناقشة.. اختيار نائب أبو ريدة يتصدر جدول أعمال اتحاد الكرة
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