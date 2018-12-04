الصقر يوضح موقف "أنطوي" و"خربين" و"عيسى" من الانتقال لـ"بيراميدز"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

أكد أحمد حسن، المشرف العام على فريق الكرة بنادي بيراميدز، أن حسام حسن المدير الفني للفريق، يرفض ضم إسلام عيسى لاعب المصري، مؤكدًا اهتمام النادي بضم الغاني جون أنطوي مهاجم مصر المقاصة.

وقال الصقر في تصريحات لـ"صدى البلد": "أنهينا صفقة عمرو مرعي، حيث كنا بحاجة إلى تدعيم هذا المركز، لكن يبقى جون أنتوي ضمن الأسماء المطروحة من أجل ضمه في يناير بناء على رغبة حسام حسن".

وأضاف: "أنطوي فرض نفسه في الدوري المصري بقوة، وإذا فشلت المفاوضات معه فهناك بدائل أخرى، ويأي إريك ترواري أيضا ضمن الأسماء المطروحة، حيث يعد من أفضل لاعبي (البوكس تو بوكس) في مصر".

وتابع: "بيراميدز أغلق باب ضم عمر خربين لأن تركي آل الشيخ لا يريد خلق نوع من الحساسية بين السعودية ومصر، أما كينو مستمر مع الفريق، إلا في حال وصول عرض ميمز للتفريط في خدماته بشرط موافقة الإدارة".

وعلق أحمد حسن على إمكانية ضم إسلام عيسى من المصري قائلا: "لاعب مميز، ولكن حسام حسن يرفض التعاقد مع أي لاعب من المصري، حفاظًا على علاقته مع النادي وجماهير بورسعيد ورغبته في استقرار الفريق".

وتحدث أحمد حسن في ختام تصريحاته عن إمكانية حدوث انتقالات بين الفريق والزمالك خلال فترة الانتقالات الشتوية في يناير المقبل، وقال: "بنسبة 99%، لن نضم أي لاعب من صفوف الزمالك".