شكرا لقرائتكم جروس يرفض رحيل بـ"كماتشو" ويتمسك بقوام الأبيض ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل رفض السويسري جروس المدير الفنى للزمالك، فكرة رحيل محمد أحمد كماتشو ظهير أيمن الفريق الصاعد، خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة فى شهر يناير القادم على سبيل الإعارة. كماتشو وطلب كماتشو من مسئولى نادى الزمالك، الرحيل على سبيل الإعارة للمشاركة مع أي نادى آخر بصورة أساسية في ظل صعوبة حصوله على فرصة للمشاركة فى المباريات لتواجد الثنائى حمدى النقاز وحازم إمام فى مركزه مع عدم قيده فى قائمة الكونفدرالية.

وتلقى كماتشو إخطارا بأن جروس يتمسك به ويؤكد أنه سيكون له دور مع الفريق في الفترة المقبلة ومن الصعب رحيله خاصة إنه يعتمد عليه سواء كبديلا فى الجانب الأيمن أو مركز المدافع.