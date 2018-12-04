شكرا لقرائتكم جروس يحسم ملف صفقات الزمالك عقب مواجهة المصري ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل فضل السويسرى كريستيان جروس المدير الفنى للزمالك، التركيز فى مواجهة المصرى المقبلة وحسم ملف صفقات الفريق الأبيض مع أمير مرتضى المشرف العام على الكرة عقب الانتهاء من مواجهة الفريق البورسعيدى، خاصة لوجود مساحة من الوقت عقب تلك المواجهة لحسم الملف بالكامل سواء القادمين أو الثنائى المرشحان للرحيل وهما محمود عبد العاطى دونجا وأحمد مدبولى بعد رفض إعارة الظهير الأيمن الصاعد محمد أحمد كماتشو للاستفادة به كبديلا سواء فى مركزه كظهير أيمن أو مركز المساك.

ويواصل الزمالك بقيادة السويسرى جروس، استعداداته اليوم الثلاثاء، لمواجهة المصرى البورسعيدى، فى المباراة المقرر إقامتها يوم الخميس المقبل، فى اللقاء المؤجل بينهما من الجولة الحادية عشر من مسابقة الدورى الممتاز، والذى سيبحث فيه الأبيض عن تحقيق الانتصار لعدة أهداف فى مقدمتها غلق صفحة توديع البطولة العربية ومواصلة الانفراد بصدارة الدورى التى يحتلها الفريق الأبيض برصيد 32 نقطة.

ومن المقرر أن يحرص جروس فى مران اليوم على رسم خطة مواجهة المصرى فى التدريبات حيث سيكون مران الغد الختامى لتنفيذ بعض الجمل التكتيكية استعدادا للمواجهة مع مران بدنى بالكرة لتجهيز اللاعبين بأفضل صورة للمواجهة.