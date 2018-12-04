شكرا لقرائتكم خبر عن على ماهر يستبعد باسم مرسى من حساباته فى إنبى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استبعد الجهاز الفنى لإنبى، بقيادة على ماهر، فكرة ضم باسم مرسى مهاجم الزمالك العائد من رحلة إعارة فى لاريسا اليونانى فى فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، بعدما ترددت أنباء حول دخول النادى البترولى فى مفاوضات شفوية مع اللاعب.
واقترب باسم مرسى من الانتقال لنادى سموحة، حيث توصل معه مسئولى النادى السكندرى لاتفاق شبه نهائى حول ضم اللاعب خلال الفترة المقبلة، لتدعيم خط الهجوم فى فترة الانتقالات الشتوية.
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