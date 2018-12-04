شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على قائمة المهددين بالرحيل عن الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الزمالك بدأ منذ بداية شهر ديسمبر الحالى التحضير لفترة الانتقالات الشتوية المقبلة فى شهر يناير القادم بصورة هادئة دون الإعلان عن التحركات الخاصة بالصفقات التى سيبرمها النادى أو اللاعبين المرشحين للرحيل عن قلعة ميت عقبة، حيث يرى مسئولو النادى بالاتفاق مع الجهاز الفنى للفريق بقيادة السويسرى كريستيان جروس أن الزمالك ليس فى حاجة إلا لـ3 صفقات لتدعيم مركز المهاجم والظهير الأيسر، ونستعرض فى التقرير التالى أبرز الأمور الخاصة بميركاتو الشتاء فى النادى الأبيض.

يتمسك الثنائى محمود عبد العاطى "دونجا" لاعب وسط الزمالك بالخروج على سبيل الإعارة فى يناير، حيث تلقى عرضاً من بتروجت لضمه خلال فترة الانتقالات الشتوية خلال شهر يناير المقبل، بعدما ابتعد عن المشاركة كأساسى مع الفريق الأبيض، ويمتلك دونجا أيضاً عرضا من نادى سموحة، إلا أنه حتى الآن لم يتوصل النادى السكندرى مع الزمالك لاتفاق نهائى حول الصفقة، ودخل بتروجت فى الصورة لحسم ضمه خلال الفترة الجارية.

مجلس إدارة الزمالك رفض رحيل دونجا فى بداية الموسم الحالى بداعى الحاجة الفنية إلى خدماته، إلا أنه لا يشارك بشكل أساسى مع السويسرى كريستيان جروس، لذا يفضل الرحيل على سبيل الإعارة فى يناير.

أما مدبولى فبعض الوكلاء قد تحدثوا معه عن تسويقه فى السعودية خاصة فى نادى الشعلة الذى يقوده حاليا خالد جلال المدير الفنى السابق للزمالك أو الكوكب الذى يقوده حاليا أسامة نبيه فيما تلقى اللاعب عروضا من بعض الأندية المحلية ويدرس كل العروض حاليا، خاصة أنه لا يدخل قوائم المباريات مع جروس منذ توليه قيادة الفريق.

فيما برر الجهاز الفنى للزمالك بقيادة السويسرى كريستيان جروس، لمحمد حسن لاعب وسط الفريق، سر استبعاده من قائمة الفريق الأفريقية بسبب عدم قدرته على السفر مع الزمالك للمباريات الخارجية بسبب ظروف التجنيد، وهو ما دفع النادي لاستبعاده من القائمة التي تم قيد 26 لاعبا فيها وجاء محمد حسن أبرز المستبعدين من قائمة الزمالك فى بطولة الكونفدرالية الأفريقية، وجاء السبب بسبب ظروف التجنيد، حيث لم يتمكن اللاعب من قبل من السفر مع الزمالك فى مباراتى القادسية الكويتى بالبطولة العربية والهلال السعودى فى السوبر المصرى السعودى. وكان محمد حسن انضم للزمالك فى بداية الموسم الحالى قادما من وادى دجلة ولكنه لا يشارك بصورة أساسية مع الفريق الأبيض فى المباريات، إلا أن مسئولى الزمالك قد أوضحوا للاعب إنه خارج دائرة المهددين بالرحيل عن قلعة ميت عقبة، وأن القرار لأسباب عدم قدرته على السفر فقط وليست مسألة فنية وإنه أحد العناصر التى يحتاجها الفريق الأبيض. جروس يرفض رحيل بـ"كماتشو" ويتمسك بقوام الأبيض