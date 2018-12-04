شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يعرض 15 مليون جنيه و3 لاعبين لضم "تراورى" المقاصة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قدم مسئولو النادى الأهلى عرضاً مغريا لنظرائهم فى المقاصة لإتمام صفقة البوركينى إيريك تراورى لاعب الفريق الفيومى، وعلم ”الخليج 365” أن الأحمر عرض 15 مليون جنيه للمقاصة بجانب ثلاثة لاعبين من أجل إتمام الصفقة رسمياً.

ويرغب الأهلى فى ضم لاعب المقاصة الذى تلقى عدة عروض محلية وخارجية، أبرزها من الزمالك وبيراميدز بجانب عرض من نادى طرابزون التركى، وتأتى مفاوضات الأهلى فى ظل سياسة الأحمر الحالية بتدعيم الفريق بصفقات قوية، بعدما أنهى النادى صفقة محمد محمود، لاعب وسط دجلة، أمس، وتم ضم اللاعب لمدة 4 مواسم ونصف الموسم تبدأ من يناير المقبل.

وينوى الأهلى طرح أكثر من اسم من اللاعبين المرشحين للرحيل عن صفوفه من أجل انضمام اثنين منهما للفريق الفيومى فى صفقة شراء تراورى، ولعل أبرز هؤلاء اللاعبين المرشحين للدخول فى الصفقة التبادلية عمرو بركات وميدو جابر وصبرى رحيل ومحمد نجيب، وعرض الأهلى على المقاصة اختيار ثلاثة لاعبين من هذا الرباعى بجانب 15 مليونا لإتمام صفقة تراورى.