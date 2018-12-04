شكرا لقرائتكم خبر عن إضافة قوية.. إبراهيم سعيد يشيد بانتقال عمرو مرعى لصفوف براميدز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وصف إبراهيم سعيد، لاعب منتخب مصر السابق، انتقال عمرو مرعى لاعب نادى النجم الساحلى التونسى، للعب ضمن صفوف نادى براميدز بأنه سيكون إضافة قوية للفريق. وعلق هيما على انتقال عمرو مرعى لنادى براميدز قائلاً: " كنت أتوقع انضمام اللاعب عمرو مرعي للأهلي أو الزمالك لنقص المهاجمين في صفوفهم لأنهم دون المستوى".

ابراهيم سعيد وأضاف: "مرعى لاعب مجتهد ويستغل إمكانياته بشكل مميز من خلال تحركاته وجهوده في الملعب وسيكون إضافه قويه لنادى بيراميدز".

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