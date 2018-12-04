رياضة | أليجري يتفوق على ماوريسيو ساري

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تفوق ماسيميليانو أليجري المدير الفني ليوفنتوس، على ماوريسيو ساري، مدرب نابولي السابق، وتشيلسي الإنجليزي الحالي، وتُوج بجائزة أفضل مدرب عن الموسم الماضي.

وحصد أليجري جائزة أفضل مدرب عن موسم (2017/ 2018)، المقدمة من "جران جالا ديل كالتشيو"، والمعروفة باسم جوائز أوسكار الكالتشيو، متفوقًا على الثلاثي ماوريسيو ساري، إيزيبيو دي فرانشيسكو وفيليبو إنزاجي.

وتُقدم جوائز أوسكار الكالتشيو من قبل رابطة محترفي كرة القدم الإيطالية.

وكان أليجري قد قاد يوفنتوس إلى الفوز بالدوري الإيطالي بعد منافسة شرسة مع نابولي، انتهت بحسم اللقب في الجولة قبل الأخيرة لصالح البيانكونيري، برصيد 95 نقطة بفارق 4 نقاط عن نابولي.

كما حصل يوفنتوس على جائزة أفضل ناد في الموسم السابق.

واختير هدف ماورو إيكاردي، مهاجم إنتر ميلان، الثالث في مرمى سامبدوريا، خلال مباراة الفريقين بالجولة 29 من الدوري بالموسم الماضي، كأفضل هدف في الموسم.

وتوج أليسون باكير، حارس روما السابق، وليفربول الحالي، بجائزة أفضل حارس.

بينما اختير الحكم جيانلوكا روكي، كأفضل حكم بالموسم، وحصد ساندرو تونالي، لاعب بريشيا، لقب أفضل لاعب شاب في دوري الدرجة الثانية.

وجاء تشكيل أفضل 11 لاعبا بالموسم الماضي كالاَتي:

"أليسون، جواو كانسيلو، جورجيو كيلليني، كاليدو كوليبالي، أليكس ساندرو، ناينجولان، بيانيتش، ميلينكوفيتش سافيتش، ديبالا، إيكاردي وإيموبيلي".