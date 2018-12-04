رياضة | بطل العالم لرفع الأثقال يتعهد للرئيس السيسي بإنجاز جديد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بطل العالم لرفع الأثقال يتعهد للرئيس السيسي بإنجاز جديد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وجه محمد إيهاب بطل العالم لرفع الأثقال الدعوة للرئيس عبد الفتاح السيسي لحضور فعاليات بطولة التضامن الدولية التي تستضيفها القاهرة في الفترة من 8 ديسمبر حتى 13 ديسمبر، بمشاركة 28 دولة عربية وإفريقية وأوروبية، بمجمع الصالات باستاد القاهرة.

ووعد إيهاب الرئيس السيسي بتحقيق إنجاز جديد ورقم عالمي جديد في وزن 81 كجم متحديا أبطال العالم المتواجدين في القاهرة.

وناشد بطل العالم لرفع الأثقال الجماهير المصرية المحبة للعبة الحضور وتعهد لهم بتحقيق المركز الأول سواء في البطولة العربيه للناشئين والناشئات أو التضامن الدولية المؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020.

وأضاف أن جميع اللاعبين انتظموا داخل معسكر المركز الأوليمبي بالمعادي ولديهم إصرار وعزيمة لرفعة اسم مصر عاليًا.