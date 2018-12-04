رياضة | حارس ليفربول يفتح النار على تقنية الفيديو

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر حارس ليفربول يفتح النار على تقنية الفيديو والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

انتقد أليسون بيكر حارس مرمى ليفربول الإنجليزي استخدام تقنية الفيديو لمساعدة التحكيم لأنها لن تجعل الأمور سهلة في المباريات كما يتصور البعض.

وقال أليسون في مقابلة مع شبكة "سكاي سبورتس" إيطاليا: "الأمر ليس سهلاً كما يتصور البعض، حينما يحدث خطأ ما، نعتقد أن الأمر تم علاجه بتقنية الفيديو، ولكن بعد ذلك نستمر في رؤية العديد من الأخطاء الأخرى، وهذا ما شاهدناه في كأس العالم الماضية.

وأضاف أليسون: "يجب أن يستعد الحكام بشكل أفضل، وأن يعتادوا على استخدام هذه التقنية بشكل صحيح، احتساب هدف ما من الممكن أن يحدث فارقاً كبيراً في المباراة والموسم ككل".