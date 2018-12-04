رياضة | رئيس لجنة الحكام: كلام سيد عبد الحفيظ أي "بتنجان"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رئيس لجنة الحكام: كلام سيد عبد الحفيظ أي "بتنجان" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال عصام عبد الفتاح رئيس لجنة الحكام في الاتحاد المصري لكرة القدم، إنه لا يوجد مخلوق يتدخل في عمل لجنة الحكام وذلك على خلفية تصريحات سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي أن يتم استبعاد جهاد جريشة ومحمود البنا من تحكيم مباريات الزمالك.

وأضاف عبد الفتاح، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي هاني حتحوت ببرنامج "الماتش"، أن تصريحات سيد عبد الحفيظ "أي بتنجان"، مؤكدَا أن الحكام هم الفئة الوحيدة التي تعترف بالخطأ في حال حدوثه وتعمل على تصحيحه سريعا، مطالبا بضرورة أن يتم تحديد العقوبات تجاه الأشخاص الذين يهينون الحكام.

وأكد رئيس لجنة الحكام في الاتحاد المصري لكرة القدم، أن الفترة الماضية شهدت تجاوزات عديدة ضد الحكام من عدة أطراف رغم أن الحام المصريين من أفضل الحكام في العالم موضحَا أن البعض يبحث عن شماعة لفشله من خلال الحكام وهذا خطأ واضح.