رياضة | أحمد حسن: لا صفقات بين بيراميدز والزمالك بنسبة 99 %

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أحمد حسن: لا صفقات بين بيراميدز والزمالك بنسبة 99 % والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تحدث أحمد حسن المشرف العام على فريق بيراميدز عن إمكانية حدوث انتقالات بين الفريق والزمالك في فترة الانتقالات الشتوية في شهر يناير المقبل.

وقال العميد خلال مداخلة تليفونية ببرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد: "لا يوجد انتقالات بين بيراميدز والزمالك في يناير بنسبة 99%".

وكان رئيس الزمالك قد أكد منذ أشهر عن صفقات تبادلية بين الزمالك وبيراميدز، ومنها انتقال اللاعب مجدي أفشة للقلعة البيضاء.