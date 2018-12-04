الان تتابع اتهام آرسنال وتوتنهام بعدم السيطرة على اللاعبين والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل لندن- الخليج 365:

وجّه الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم اتهاماً إلى آرسنال وتوتنهام هوتسبير بعدم السيطرة على اللاعبين خلال مباراة قمة بالدوري الممتاز يوم الأحد الماضي.

وتسبب احتفال إيريك داير لاعب وسط توتنهام بتسجيل الهدف خلال الخسارة 2-4 أمام آرسنال في بعض اللقطات السيئة في ظل غضب بعض بدلاء آرسنال من اللاعب الإنجليزي الدولي.

وقال الاتحاد الإنجليزي في بيان “تم توجيه الاتهام إلى آرسنال وتوتنهام هوتسبير بعد مواجهتهما” بسبب ما حدث في الدقيقة 32.

وسجل داير وهاري كين هدفي توتنهام بينما أحرز بيير-إيمريك أوباميانغ هدفين وهز ألكسندر لاكازيت ولوكاس توريرا الشباك لينتصر آرسنال ويحسم القمة المثيرة.

واجتاز آرسنال توتنهام وتقدم إلى المركز الرابع بفارق الأهداف.

وسيلعب آرسنال في الجولة المقبلة في ضيافة مانشستر يونايتد يوم الأربعاء بينما يستضيف توتنهام منافسه ساوثامبتون.