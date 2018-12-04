شكرا لقرائتكم عصام عبد الفتاح يتمسك بمناقشة مذكرة سيد عبد الحفيظ ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تمسك عصام عبد الفتاح عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة و رئيس لجنة الحكام بضرورة عرض ومناقشة المذكرة التى تقدم بها ضد سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالأهلى ومناقشتها خلال اجتماع المجلس اليوم. كان سيد عبد الحفيظ قد انتقد سياسة لجنة الحكام فى تعيينات بعض الحكام لنادى الزمالك وغياب الحكم جهاد جريشة و محمود البنا عن مباريات القلعة البيضاء. وكشف عبد الفتاح أنه سيتم مناقشة تصريحات عبد الحفيظ ضد الحكام فى اجتماع اليوم ، مؤكداً تمسكه بالرد على عبد الحفيظ و الحفاظ على حقوق الحكام.

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