شكرا لقرائتكم الأهلى يختتم تدريباته استعدادا لمواجهة الجونة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يختتم فريق الكرة الأول بالنادى الأهلى مساء اليوم الثلاثاء تدريباته، استعدادا لمباراة الجونة المقرر لها الثامنة من مساء غداً ،الأربعاء، والمؤجلة من الجولة السابعة للدوري.

ويبحث محمد يوسف المدير الفنى المؤقت للنادى الأهلى عن علاج لأزمة غياب حسام عاشور لاعب وسط الفريق للأصابة حيث يفاضل بين الثنائي أكرم توفيق وهشام محمد لكى يخلف أحدهم عاشور فى الوسط الأحمر أمام الجونة، كما سيتواصل غياب أحمد فتحي لعدم تعافيه من الاصابة الأخيرة.