شكرا لقرائتكم خبر عن مناطق الصعيد تطلب دعما ماليا من السلة.. والاتحاد يخاطب الوزارة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر الاتحاد المصرى لكرة السلة برئاسة مجدى أبو فريخة مخاطبة وزارة الشباب والرياضة لتقديم دعم مالى للاتحاد خلال الفترة المقبلة .

وكانت بعض مناطق الصعيد لكرة السلة قد طلبت دعمًا من اتحاد اللعبة فى ظل قلة الموارد المالية بها.

من جانبه أكد محمود الحلو المدير التنفيذى للاتحاد أن هناك بعض المناطق طلبت دعمًا من الاتحاد حتى تستطيع استكمال نشاط اللعبة ولكن الاتحاد ليس لديه أموال كافية لذلك ستتم مخاطبة مسئولى الوزارة لتقديم دعم على أن يتم توزيعه على المناطق التى تمارس نشاط السلة .