جوزيه يعود بقوة في الصورة لتدريب الأهلي

محمد ابو علي

عاد اسم البرتغالي مانويل جوزيه المدير الفني الأسبق للنادي الأهلي يطرح بقوة للعودة لقيادة القلعة الحمراء من جديد.

وعلمت "فيتو"، أن الجلسة التي انتهت منذ قليل بين محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي والمشرف العام على ملف الكرة وسيد عبد الحفيظ مدير الكرة طرح خلالها اسم جوزيه لتولي قيادة الأهالي خلال الفترة المقبلة.

وكشفت مصادر أن طرح اسم جوزيه لقيادة القلعة الحمراء لقي استحسان عبد الحفيظ وجميع المقربين من بيبو، خاصة بعد الرقم الكبير الذي طلبه دياز مقابل تدريب الأهلي.

وأوضحت المصادر، أن الساعات القليلة...