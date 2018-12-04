رياضة | فرانس فوتبول: عام مجنون لمحمد صلاح رفع اسم مصر عاليا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر فرانس فوتبول: عام مجنون لمحمد صلاح رفع اسم مصر عاليا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أشادت مجلة "فرانس فوتبول" الشهيرة بمحمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي بعد تواجده في المركز السادس في قائمة الكرة الذهبية.

وكتبت المجلة الفرنسية عبر موقعها: "بعد تواجد رياض محرز في المركز السابع في عام 2016، عاد اللاعبين الأفارقة إلى التواجد في قائمة أفضل عشرة لاعبين في الكرة الذهبية حيث جاء محمد صلاح ورفع علم مصر عاليًا جدًا في النسخة الحالية من الجائزة".

وأضافت المجلة: "الفرعون المصري جاء في المركز السادس، كان ذلك مكافأة لسنة مجنونة قدمها صلاح مع ليفربول.. صلاح وصل إلى الهدف رقم 37 مع الفريق الإنجليزي بينما لم ينتهِ شهر ديسمبر بعد! إلى جانب العديد من تمريراته الحاسمة التي كان لها تأثيرها الواضح على فريقه".

وتابعت: "صلاح لم يقدم الكثير من النجاح في كأس العالم في روسيا مع منتخب مصر حيث سجل هدفين في مرحلة المجموعات التي كانت مخيبة للآمال لمنتخب بلاده، صلاح تعرض مثل الآخرين للركود خلال شهري سبتمبر وأكتوبر من العام الحالي ولكنه استأنف إيقاعه بعد ذلك، ليصبح 2018 عامًا لا يُنسى له".