رياضة | علي فرج: رفضت اللعب للزمالك

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر علي فرج: رفضت اللعب للزمالك والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد علي فرج حارس مرمى بتروجت أن الزمالك كان يرغب في ضمه عام 2012

وقال علي خلال حواره ببرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد: "رفضت لشعوري أن فرصة اللعب هناك ستكون بعيدة في ظل اعتماد الفريق على عبد الواحد السيد وأحمد الشناوي وقتها".

وأضاف: "الزمالك كان يمر بظروف صعبة على المستوى الإداري أيضًا، لذلك قررت الذهاب لتليفونات بني سويف".