رياضة | إيهاب جلال: لا أتابع الزمالك

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إيهاب جلال: لا أتابع الزمالك والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
أكد إيهاب جلال المدير الفني السابق لنادي الزمالك أن قبل تدريب الفريق في ظروف صعبة قبل رحيله إلى الأهلي الليبي.
وقال إيهاب جلال في تصريحات تليفزيونية: "قبلت تدريب الزمالك في ظروف صعبة، وتحديت الصعوبات التي واجهتني وحاولت تطبيق فكري الذي اختلف تمامًا عن ما كان يعرفه اللاعبون".
وأضاف إيهاب جلال: "لا أتابع الزمالك حاليًا مع جروس بسبب الانشغالات التي أمر بها فأنا أستعد بقوة مع الأهلي الليبي لبطولة إفريقيا"
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