رياضة | ليفربول يحتفي بجائزة محمد صلاح الجديدة (صورة)

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احتفى نادى ليفربول الإنجليزي بنجمه المصرى محمد صلاح بعد فوزه بجائزة الأفضل فى عام 2018، المقدمة من اتحاد المشجعين لكرة القدم FSF. ونشر نادي ليفربول صورة لمحمد صلاح وعلق عليها "همتك رصاص يا صلاح! تهانينا لك وبالتوفيق دائمًا". كان محمد صلاج قد جاء في الترتيب السادس فى قائمة أفضل لاعبى العالم لعام 2018 من جانب مجلة "فرانس فوتبول" الفرنسية.

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