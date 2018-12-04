الامارات | "فرانس فوتبول" تتغزل في محمد صلاح .. رفع علم مصر عاليًا بعد عامه المجنون!

شكرا لقرائتكم خبر عن "فرانس فوتبول" تتغزل في محمد صلاح .. رفع علم مصر عاليًا بعد عامه المجنون! والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أشادت مجلة "فرانس فوتبول" الشهيرة بنجم فريق ليفربول الإنجليزي، الدولي المصري محمد صلاح، وذلك بعد تواجده في قائمة أفضل عشرة لاعبين في العالم في عام 2018، حيث تواجد الجناح المصري في المركز السادس حسب ما أعلنته المجلة الفرنسية في حفل، مساء أمس، في مدينة باريس، وسردت المجلة مشوار اللاعب المصري في عام 2018 وما حققه من نجاحات ساهمت في الحصول على هذا الكم من الجوائز وأيضاً رفع علم بلده مصر في مختلف الأماكن.

وكتبت المجلة الفرنسية عبر موقعها: "بعد تواجد رياض محرز في المركز السابع في عام 2016، عاد اللاعبين الأفارقة إلى التواجد في قائمة أفضل عشرة لاعبين في الكرة الذهبية حيث جاء محمد صلاح ورفع علم مصر عاليًا جدًا في النسخة الحالية من الجائزة".

وأضافت: "الفرعون المصري جاء في المركز السادس، كان ذلك مكافأة لسنة مجنونة قدمها صلاح مع ليفربول، صلاح كان قد وصل إلى الهدف رقم 37 مع الفريق الإنجليزي بينما لم ينتهِ شهر ديسمبر بعد! إلى جانب العديد من تمريراته الحاسمة التي كان لها تأثيرها الواضح على فريقه".

وواصلت المجلة: "صلاح تزعم هجوم ليفربول مع زميليه ساديو ماني وروبيرتو فيرمينيو، ووصل صلاح مع ليفربول أيضًا إلى نهائي دوري أبطال أوروبا ولكنه كان نهائيًا قاسيًا بالنسبة له حيث تعرض لإصابة في الكتف خلال الشوط الأول بسبب سيرجيو راموس".

وأردفت: "صلاح لم يقدم الكثير من النجاح في كأس العالم في روسيا مع منتخب مصر حيث سجل هدفين في مرحلة المجموعات التي كانت مخيبة للآمال لمنتخب بلاده، صلاح تعرض مثل الآخرين للركود خلال شهري سبتمبر وأكتوبر من العام الحالي ولكنه استأنف إيقاعه بعد ذلك، ليصبح 2018 عامًا لا يُنسى له".