الامارات | صورة "كتف راموس المصاب" تثير سخرية مشجعي محمد صلاح

شكرا لقرائتكم خبر عن صورة "كتف راموس المصاب" تثير سخرية مشجعي محمد صلاح والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أشعل قائد ريال مدريد الإسباني سيرجيو راموس مجددا، غضب وسخرية أنصار نادي ليفربول الإنجليزي ومشجعي نجمه المصري محمد صلاح، وذلك بنشره صورة لكتفه المصابة على إنستغرام، ليعيد إلى الأذهان سيناريو الإصابة التي كانت قد لحقت باللاعب المصري في نهائي دوري أبطال أوروبا قبل كأس العالم روسيا 2018، وما صاحبها من اتهامات كثيرة للاعب الإسباني بتعمد إصابة النجم المصري.

ونشر راموس صورة وهو يضع رباطا طبيا على كتفه الأيسر مع تعليق "لا توجد استراحة"، وسارع متابعو راموس إلى الربط بين صورته هذه، والإصابة التي تعرض لها صلاح في نهائي دوري أبطال أوروبا، عقب تدخل قوي من اللاعب الإسباني.

وعلق أحد المتابعين على الصورة قائلا: "هل صلاح هو من سبب لك هذه الإصابة؟"، وسخر آخر من راموس بالقول: "هذا جزاء الخشونة الزائدة"، ولم تخلو التعليقات من مشاركة المتابعين العرب الذين وقفوا إلى جانب صلاح، متهمين راموس بالخشونة المفرطة في الملعب، وأن إصابته هذه عقاب له عما فعله بالنجم المصري.