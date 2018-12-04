الامارات | 5 لاعبين خارج حسابات زاكيروني رغم تألقهم في الدوري

شكرا لقرائتكم خبر عن 5 لاعبين خارج حسابات زاكيروني رغم تألقهم في الدوري والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يستعد المنتخب الوطني لكرة القدم لبدء معسكره الجديد، اعتباراً من 15 الجاري في دبي، والذي يعد المحطة الأخيرة لبرنامج إعداده، استعداداً لنهائيات كأس آسيا المقررة في الإمارات الشهر المقبل، وعلى الرغم من أنه لم يتبق على انطلاقة الحدث سوى 32 يوماً فقط، فإن المنتخب يفقد عدداً كبيراً من عناصره الأساسية بسبب الإصابات، يتقدمهم لاعب الهلال السعودي عمر عبدالرحمن، الأمر الذي يحتم على الجهاز الفني للمنتخب، بقيادة الإيطالي ألبيرتو زاكيروني، اختيار عناصر جديدة لحل المشكلة.

وبرز خمسة لاعبين بشكل لافت مع فرقهم بدوري الخليج العربي، لكن لم يتم اختيارهم للمنتخب، مثل لاعب العين محمد عبدالرحمن، وحارس الشارقة عادل الحوسني، ومدافع الشارقة شاهين عبدالرحمن، ولاعب خط وسط النصر حبيب الفردان، ولاعب فريق الإمارات وليد عمبر. وقال مدرب عجمان، المصري أيمن الرمادي، لـ«الإمارات اليوم»، إن «هؤلاء اللاعبين برزوا مع فرقهم بشكل جيد، وقدموا مستويات فنية عالية، وقد يكونون يستحقون الوجود في المنتخب، إلا أنه من الصعب على مدرب المنتخب زاكيروني ضمهم حالياً لضيق الوقت الذي لا يحتمل أي نوع من التجارب، كون هؤلاء اللاعبين يدخلون قائمة المنتخب للمرة الأولى، وليست لديهم خبرات دولية، وبحاجة إلى وقت للتأقلم مع المنتخب، باستثناء لاعب العين محمد عبدالرحمن، الذي يعد لاعباً دولياً مؤثراً، وكان يفترض وجوده مع المنتخب إلا أن زاكيروني لم يختره».

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