الامارات | دادا يغيب عن بني ياس حتى نهاية الدور الأول

شكرا لقرائتكم خبر عن دادا يغيب عن بني ياس حتى نهاية الدور الأول والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن المدير الفني لفريق الكرة بنادي بني ياس، الكرواتي كرونوسلاف جوريتش، غياب ظهير أيمن الفريق أحمد دادا، حتى نهاية الدور الأول من بطولة دوري الخليج العربي، بسبب الإصابة التي يعالج منها حالياً، وأبعدته عن المشاركة مع فريقه لأكثر من ثلاثة أسابيع. وقال المدرب الكرواتي إن اللاعب لايزال يمارس تدريباته العلاجية، من أجل اكتمال جاهزيته البدنية والفنية، قبل انطلاق منافسات الدور الثاني للدوري. طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App

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