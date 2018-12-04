شكرا لقرائتكم خبر عن كايو يجري مقابلة تلفزيونية في البحر والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أجرى لاعب الوصل، البرازيلي كايو كانيدو، مقابلة مع قناة «غلوبو» البرازيلية، التي أرسلت وفداً من القناة إلى دبي، لمقابلة لاعب إنترناسيونال السابق، حيث يعد لاعب «الإمبراطور» من اللاعبين البرازيليين الذين تهتم بهم دوماً وسائل الإعلام البرازيلية، وتتابع أخباره مع الأصفر. ونشر كايو صورة على حسابه الشخصي في «إنستغرام»، أثناء إجراء المقابلة، إذ اختار لاعب الوصل أن يكون مكانها في البحر، وذلك للتعريف بالمعالم السياحية في دبي. طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App

شكرا لقرائتكم خبر عن الامارات | كايو يجري مقابلة تلفزيونية في البحر على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة الامارات اليوم وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي الامارات اليوم ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .