الامارات | اتحاد كلباء إلى النقطة 15.. ودبا ينزف بشدة

شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد كلباء إلى النقطة 15.. ودبا ينزف بشدة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - اتحاد كلباء قاتل أمام دبا للحصول على النقاط الثلاث. الإمارات اليوم

فاز اتحاد كلباء على دبا الفجيرة 3-1، أمس، ضمن منافسات الجولة 12 من دوري الخليج العربي لكرة القدم، ليصل رصيده إلى 15 نقطة مقابل أربع نقاط لمصلحة دبا الفجيرة.

وكانت أولى المحاولات لاتحاد كلباء عبر المجري جوجاك في الدقيقة الأولى وأبعدت لركنية، تلا ذلك رأسية زميله الكولومبي تومي «4»، الذي ذهبت اعلى العارضة، وفي الدقيقة 13 ألغى حكم المباراة محمد عبدالله حسن هدفاً لدبا الفجيرة بعد تسديدة ياسر سالم بداعي التسلل، وكاد الكولومبي تومي ان يهز شباك النواخذة 23، لولا انه تأخر في التسديد قبل أن يتم تشتيت الكرة.

وقاد لاعب دبا الفجيرة الكيني مسعود جمعة هجمة مرتدة ونجح في التوغل بمنطقة جزاء اتحاد كلباء، الا أن كرته أبعدت من قبل منصور عباس قبل وصولها للمغربي أدريس فتوحي 24. وفرط أحمد خميس في فرصة هدف مؤكد لدبا الفجيرة 33، عندما تردد في التسديد من وضع منفرد وهو داخل الست ياردات قبل ان يتم تشتيتها من امامه، ونجح اتحاد كلباء في التقدم بالهدف الأول عن طريق الكولومبي تومي توبار، بعد ان تسلم كرة طولية من جوجاك نجح في تهيئتها لنفسه على مرحلتين قبل أن يسددها الى مرمى عبدالله سلطان 43، وكاد دبا الفجيرة ان يسجل التعادل بالنيران الصديقة من كرة سددها عمر الخديم 45.

وفي الشوط الثاني، أشرك مدرب دبا الفجيرة بن قويض اللاعب ياسر الجنيبي، ما أسهم في الضغط بشكل واضح على مرمى اتحاد كلباء.

ونجح دبا الفجيرة من تسجيل هدف التعادل عن طريق المغربي يحيى جبران، بعد أن تسلم كرة من ضربة ركنية لعبها له أحمد خميس، سددها برأسه إلى الشباك 55. وتقدم اتحاد كلباء بالهدف الثاني بالنيران الصديقة عن طريق مدافع النواخذة درويش محمد 63، بعد أن حول بالرأس كرة سددها عبدالله تراوري، بينما أضاع حسن يوسف كرة هدف محقق، بعد أن سدد كرة رأسية خارج المرمى 66.

وأنقذ مدافع كلباء عمر الخديم، من هدف مؤكد لدبا الفجيرة، عندما أبعد الكرة من على خط المرمى 90+4، لتتحول الى هجمة مرتدة سجل منها الفرنسي جيوفاني الهدف الثالث 90+5.

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