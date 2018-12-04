شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على تشكيل الجهاز الفنى المعاون لهانى العقبى فى تدريب دمنهور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقر مجلس إدارة نادى ألعاب دمنهور برئاسة إيهاب عبد الله على الجهاز المعاون للمدير الفنى الجديد هانى العقبى الذى تولى المهمة الفنية بعد اعتذار صفاء رجب المدير الفنى السابق عن الاستمرار.

ويتكون الجهاز الفنى الجديد لفريق دمنهور من: هانى العقبى مديرًا فنيًا، أحمد المصرى وبسام المرسى مدربين وسامح حافظ مديرًا إداريًا، أحمد بربش مدرب حراس، صابر النحراوى مديرًا لشئون اللاعبين، محمد عبد الستار إداريًا، نشأت أباظة طبيبًا، محمد زنهم ومحمد القيم مدلكين.

يذكر أن ممثل محافظة البحيرة يستعد لمواجهة كفر الشيخ على ملعب الأخير يوم الخميس المقبل ضمن منافسات المجموعة الثالثة بدورى القسم الثانى، والتى يسعى الفريق البحراوى للفوز بها للدخول فى المنافسة على الصعود إلى الدورى الممتاز مرة أخرى.