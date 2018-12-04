شكرا لقرائتكم خبر عن ليفانتي يفوز على أتليتك بيلباو في الدوري الإسباني والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حقق فريق ليفانتي انتصارًا ثمينًا على ضيفه أتلتيك بيلباو بثلاثية نظيفة قي المباراة التي جمعتهما، مساء الاثنين، في الأسبوع الـ14 من الدوري الإسباني لكرة القدم.

سجل ثلاثية ليفانتي كلا من خوسي مانويل رودريجيز في الدقيقة 49، وخوسيه كامبانيا الهدف الثاني في الدقيقة 59، واختتم روجر مارتي سالفادور التسجيل في الدقيقة 69.

رفع الفوز رصيد ليفانتي إلى 21 نقطة في المركز السادس، وتجمد رصيد بيلباو عند 11 نقطة في المركز 18.