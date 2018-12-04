شكرا لقرائتكم خبر عن الشوربجى وعلى فرج يفتتحان منافسات دور الـ32 ببطولة بلاك بول للإسكواش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يخوض البطل المصرى محمد الشوربجى لاعب الإسكواش والمصنف الأول عالميًا، أولى مبارياته فى دور الـ 32 ببطولة بلاك بول المفتوحة للإسكواش اليوم الثلاثاء، والتى تعد واحدة من أكبر 7 بطولات فى اللعبة حيث تبلغ قيمة جوائزها المادية 180 ألف دولار، حينما يلتقى بنظيره ماكس لى فى السابعة مساءً، وفى نفس الموعد يخوض على فرج لاعب وادى دجلة والمصنف الثانى عالميًا مباراته الأولى بنفس الدور .

كما يلعب كل من كريم عبد الجواد المصنف التاسع عالميًا فى تمام الثامنة مساءً، وكذلك محمد أبو الغار المصنف العاشر، بينما يواجه طارق مؤمن المصنف الرابع نظيره الاسترالى ريان كوسكيلى فى السادسة مساءً، وفى تمام الخامسة يلتقى عمر مسعد بنظيره ميجل رودريجز .

البطولة يشارك بها أفضل 48 لاعبًا على مستوى العالم من القارات الخمس، وتنقل قناة أون سبورت مباريات البطولة، وذلك للمرة الأولى منذ خمس سنوات، بعد أن كانت المباريات تبث عبر القنوات المشفرة.