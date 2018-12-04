شكرا لقرائتكم خبر عن محمد عمر: الاتحاد يمتلك أقوى مثلث هجومي.. وكوليبالي لا يصلح للأهلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد محمد عمر المدير الفني السابق لنادي الاتحاد السكندري، أن زعيم الثغر يمتلك أقوى مثلث هجومي بمسابقة الدوري بالاضافة لفريق المقاصة.

وقال عمر خلال حواره لبرنامج "كورة كل يوم" الذي يقدمه الإعلامي كريم شحاتة عبر شاشة "الأولى": " خالد قمر وسيسيه وبناهيني، مثلث هجومي قوي والمقاصة يمتلك اريك تراوي وجون أنطوي وفوفي وهما أقوى فريقين يمتلكان مثلث هجومي".

وأضاف:" تذبذب أداء لاعبي الاتحاد بين مسابقة الدوي وكأس زايد يعود لأن اللاعب المصري يبدع عندما يلعب تحت ضغط وعندما يواجه مستويات قوية ولكن بشكل عام وضع فريق الاتحاد بمسابقة الدوري جيد".

وعن ساليف كوليبالي مدافع الأهلي أكد عمر إنه لا يصلح للعب بالفريق الأحمر، قائلا: "كوليبالي ميزته الطول فقط ولا يجد تمرير الكرة ولا يصلح للعب في نادي بحجم الأهلي".

واردف مدرب الاتحاد السابق: "نتائج الأهلي في المؤجلات ستحدد شكل المنافسة في الدوري خاصة وأن الزمالك هو الأفضل حتى الآن".