شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد أحداث وزارة الشباب والرياضة اليوم الإثنين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

شهدت وزارة الشباب والرياضة العديد من الأخبار اليوم الإثنين والتى جاء فى مقدمتها ..

تأجيل لقاء الدكتور أشرف صبحى وزير الرياضة مع مجلس إدارة النادى الإسماعيلى إلى غدٍ، بسبب انشغال الوزير بارتباطات خارجية.

كما شهد اليوم، إعلان وزارة الشباب والرياضة عن اليوم الترفيهى لأطفال مستشفى السرطان المقرر له يوم الإثنين المقبل بالمركز الأولمبى بالمعادي.

شطب مركزى شباب من النسخة الحالية والقادمة لدورى مراكز الشباب بعد انسحبهما من البطولة .