شكرا لقرائتكم خبر عن من هو محمود وحيد الصفقة المرتقبة فى الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اقترب محمود وحيد لاعب فريق مصر المقاصة من الانتقال إلى الأهلى خلال الميركاتو الشتوى، فى ظل التدعيمات التى يقوم بها المجلس الأحمر خلال الفترة الجارية حيث تم التعاقد مع محمد محمود ومحمود السلمى "ميسى" فلسطين.

محمود وحيد هو لاعب فريق المقاصة الحالى، يبلغ من العمر 24 عامًا، حيث إنه مواليد 19 يونيو 1994، لعب لعدة أندية بالدورى منها الإسماعيلى، وإنبى وتليفونات بنى سويف، ثم انتقل للمقاصة يناير 2015.

ويلعب وحيد فى مركز الظهير الأيسر، وتبلغ القيمة التسويقية له 225 ألف إسترلينى.

يمتلك وحيد خبرة أفريقية بعد أن شارك مع المقاصة ببطولة الكونفدرالية.

وقد شهد الموسم الحالى مشاركته مع المقاصة فى 14 مباراة بالدورى دون تسجيل أى هدف مقابل المشاركة فى لقاءين بالكأس، سجل خلالها الهدف الوحيد له بالموسم الحالى، وهو نفس عدد الإنذارات التى حصل عليها فى الموسم الحالى.

على مستوى المنتخبات شارك فى 3 لقاءات مع منتخب تحت 20 سنة ببطولة كأس العالم للشباب، أمام كل من تشيلى والعراق وإنجلترا، ومن قبل ذلك شارك مع منتخب تحت 17 سنة بمباريات السنغال ورواندا وبوركينا فاسو، بالإضافة إلى لقاءين وديان أمام ألمانيا عام 2010.