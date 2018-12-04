شكرا لقرائتكم خبر عن المسيرى : قد نلجأ لرفع دعوى قضائية لمماطلة سموحه فى سداد مستحقات نبروه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد أحمد المسيرى رئيس نادى نبروه أنه لا يفهم حتى الأن أسباب مماطلة نادى سموحه فى سداد مستحقات ناديه من جراء بيع عبدالله بكرى من النادى السكندرى إلى الباطن السعودى والتى قدرته لجنة شئون اللاعبين بمبلغ ٥٤٠ الف دولار .

وأضاف المسيرى أنه سيطالب نادى سموحه بتعويض مادى عن كل يوم تأخير لتسديد مستحقات ناديه ،مشيرا إلى أنه قد يلجئ لتحريك دعوى قضائية ضد سموحة حفاظا على حقوق نبروه المادية والأدبية .

كانت لجنة شئون اللاعبين قد قدرت حق نبروه فى بيع عبدالله بكرى من نادى سموحه إلى الباطن السعودى بمبلغ ٥٤٠ الف دولار .