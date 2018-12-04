شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الجزيرة المطروحى عن مكافآت الفوز على المصرى: "معندناش فلوس" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجه حمدى حفيظ رئيس نادى الجزيرة المطروحى آخر المتأهلين لدور الستة عشر من بطولة كأس مصر على حساب النادى المصرى البورسعيدى، الشكر لمحافظ مطروح الذى وجه الدعوة لتكريم الفريق بعد تأهله لدور الـ16 من بطولة كأس مصر .

وأكد حمدى حفيظ أن دعوة محافظ مطروح لتكريم الفريق وصرف مكافآت التأهل لدور الستة عشر جاءت فى توقيت أكثر من رائع خاصة أن خزينة النادى ليس بها ما يكفى لصرف مكافأة التأهل .

واختتم رئيس الجزيرة المطروحى تصريحاته بالتأكيد على أن الفوز على المصرى لم يكن وليد الصدفة، مؤكدًا أن الجميع داخل النادى يعمل من أجل عبور مباراة بتروجت المقبلة إلى جانب العمل على البقاء فى دورى القسم الثانى فى أول مواسم الفريق بدورى القسم الثانى.