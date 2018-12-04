كأس الأمم خارج المناقشة.. اختيار نائب أبو ريدة يتصدر جدول أعمال اتحاد الكرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد عبدالباسط:

يعقد مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم اجتماعا ظهر الثلاثاء برئاسة هاني أبو ريدة، في مقر الاتحاد بالجزيرة في العاصمة القاهرة.

وسيبدأ المجلس اجتماعه في تمام الساعة الثانية ظهرًا، على أن يستقبل وسائل الإعلام بدءً من الرابعة عصرًا بقاعة المؤتمرات لإعلان ما سيسفر عنه الاجتماع من قرارات.

وقال مصدر مسؤول في اتحاد الكرة في تصريحات لـ"الخليج 365" إن المجلس سيناقش عدة بنود خلال اجتماع المجلس، على رأسهم حسم منصب نائب رئيس الجبلاية.

وكان أحمد شوبير، عضو مجلس إدارة الاتحاد، أكد بعد فوزه في الانتخابات خلال شهر أكتوبر الماضي، أنه سيشغل منصب نائب الرئيس مع عقد أول اجتماع للمجلس.

وأضاف المصدر: "سننهي خلال الاجتماع آخر الترتيبات الخاصة ببطولة الكرة الشاطئية، التي تستضيفها مدينة شرم الشيخ في الفترة من 8 حتى 14 ديسمبر الجاري".

وأوضح المصدر -الذي فضل عدم الكشف عن اسمه-: "كما سننظر أيضًا في شكل المسابقات الخاصة بالأقسام الأدنى من الدوري الممتاز".

وأتم تصريحاته قائلا أن دراسة طلب التقدم بطلب لاستضافة كأس الأمم الإفريقية، بعد استبعاد الكاف دولة الكاميرون من التنظيم، غير مدرجة ضمن جدول الأعمال.

وكان الاتحاد الإفريقي كشف خلال اجتماع لجنته التنفيذية يوم الجمعة الماضي في العاصمة الغانية أكرا، أنه سيفتح باب الترشح للدول الراغبة في استضافة "كان 2019".

يُذكر أن تلك النسخة هي الأكبر في تاريخ البطولة الأفريقية حيث تقام للمرة الأولى بمشاركة 24 منتخبا، وتنطلق فعالياتها في الفترة من 15 يونيو حتى 13 يوليو 2019.