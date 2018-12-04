رياضة | انقلاب في مفاوضات مدرب الأهلي الجديد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر انقلاب في مفاوضات مدرب الأهلي الجديد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تعثرت مفاوضات النادي الأهلي مع الأرجنتيني رامون دياز المرشح لتدريب الفريق الأول. وطلب رامون دياز تعيين 6 مساعدين أجانب بجانب نجله إيميليانو وهو ما تسبب في رفع المطالب المالية للجهاز الفني الجديد والتي مثلت مشكلة للأهلي. ووضع الأهلي البرتغالي مانويل جوزيه المدير الفني الأسبق للفريق كحل أخير أمام مجلس الإدارة في حالة عدم القدرة على الوفاء بمطالب دياز.

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