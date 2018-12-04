رياضة | الكرة الذهبية.. 3 دول عربية لم تصوت لمحمد صلاح و3 أنصفوه (صور)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الكرة الذهبية.. 3 دول عربية لم تصوت لمحمد صلاح و3 أنصفوه (صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حقق الدولي المصري محمد صلاح لاعب نادي ليفربول الانجليزي المركز السادس في ترتيب قائمة المرشحين للفوز بجائزة الكرة الذهبية لعام 2018.

وحصد النجم الكرواتي لوكا مودريتش جائزة الكرة الذهبية متفوقً على كريستيانو رونالدو وأنطوان جريزمان وكيليان مبابي.

واختارت بعض الدل العربية نجمنا المصري صلاح ضمن اختياراتها للفوز بالكرة الذهبية فقد صوتت كلا من؛ اليمن ومصر وفلسطين كاختيار أول، بينما جاء "مو" في المرتبة الثالثة لاختيارات دولة السعودية.

بينما لم يتواجد صلاح ضمن اختيارات 3 دول وهي؛ الجزائر وموريتانيا وتونس، فيما اختارته سوريا والسودان في المرتبة الثالثة.

ونرصد لكم اختيارات الدول العربية له كما يلي:

السعودية: المركز الثالث

الجزائر: لم تصوت له

البحرين: المركز الثاني

جزر القمر: المركز الرابع

الإمارات: لم تصوت له

مصر: المركز الأول

العراق: المركز الثالث

الأردن: المركز الثاني

ليبيا: المركز الرابع

لبنان: المركز الرابع

الكويت: المركز الثالث

المغرب: المركز الثالث

عمان: المركز الرابع

فلسطين: المركز الأول

قطر: المركز الخامس

السودان: المركز الثالث

سوريا: المركز الثالث

تونس: لم تصوت له

اليمن: المركز الأول