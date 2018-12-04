رياضة | بيل لـ "مودريتش": تستحق الكرة الذهبية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بيل لـ "مودريتش": تستحق الكرة الذهبية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وجه الويلزي الدولي جاريث بيل لاعب ريال مدريد التهنئة لزميله في الفريق لوكا مودريتش بعد تتويجه بجائزة الكرة الذهبية لعام 2018. وكتب جاريث بيل عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر: "تهانينا على الفوز بالكرة الذهبية يا صديقي تستحق بعد هذا العام العظيم". ونجح مودريتش في الفوز بصراع الكرة الذهبية على كل من البرتغالي كريستيانو رونالدو، الذي حل وصيفًا، والفرنسي أنطوان جريزمان، الذي جاء في المرتبة الثالثة وكيليان مبابي ومحمد صلاح.

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