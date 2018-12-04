رياضة | رسالة من محمد صلاح بعد فوزه بجائزة اتحاد المشجعين

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رسالة من محمد صلاح بعد فوزه بجائزة اتحاد المشجعين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وجه محمد صلاح نجم نادي ليفربول الإنجليزي، رسالة إلى متابعيه بعد فوزه بجائزة اتحاد المشجعين لكرة القدم "FSF"، بعد استطلاع للرأى أمام المشجعين شارك خلاله أكثر من 366 ألف شخص>

وقال محمد صلاح في فيديو نشره الحساب الرسمي لـ"FSF": "شكرًا على هذه الجائزة التى تعني لي الكثير، لأنها جاءت لي من قبل المشجعين".

وأضاف محمد صلاح: "عادة أشارك أي جائزة أحصل عليها زملائى بالفريق وجميع الموظفين في ليفربول، ولكن في هذه المناسبة أود أن أهديها لمشجعي ليفربول لدعمهم الرائع، شكرًا لكم".