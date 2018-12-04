رياضة | أليسون بيكر يتوج بجائزة أفضل حارس في الدوري الإيطالي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أليسون بيكر يتوج بجائزة أفضل حارس في الدوري الإيطالي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

توج البرازيلي أليسون بيكر حارس مرمى ليفربول بجائزة أفضل حارس في الدوري الإيطالي عن الموسم الماضي الذي قضاه في صفوف روما.

وقال أليسون في تصريحات خلال حفل توزيع جوائز أوسكار الكالتشيو : "لقد قضيت وقتًا ممتعًا في روما بالتأكيد كان الموسم الماضي كبيرًا معهم، إنه شعور رائع أن أكون هنا الليلة، شكر خاص إلى روما".

وعن أولسين حارس روما الحالي، قال أليسون :" يقوم بعمل رائع، أحاول متابعة الفريق قدر استطاعتي، أفتقده بالتأكيد لكنني سعيد لوجودي في ليفربول، كانت خطوة كبيرة لي ولعائلتي".

وتابع: "الفوز على إيفرتون كان عظيمًا أما نابولي فنحن نعرف كم هم جيدين، لن تكون مباراة سهلة، سيكون علينا العمل بقوة وإعطاء كل ما لدينا".