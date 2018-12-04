رياضة | ماذا قال نجلا زيدان عن فوز مودريتش بالكرة الذهبية (صور)

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هنأ لوكا وإنزو زيدان نجلا زين الدين زيدان المدير الفني السابق لريال مدريد عبر صفحتهما على موقع التواصل الإجتماعي إنستجرام لوكا مودريتش نجم ريال مدريد عقب تتويجه بالكرة الذهبية التي تقدمها مجلة فرانس فوتبول الفرنسية. وقال لوكا لمودريتش "تهانينا أخي" بينما قال أخيه إنزو "تهانينا أيها الرمز، كم نحن محظوظون باستمتاعنا بسحرك يا صديقي".

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