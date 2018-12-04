رياضة | قائمة توزيع اختيارات الدول والصحفيين في جائزة الكرة الذهبية (صور)

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حصد الكرواتي الدولي لوكا مودريتش لاعب وسط نادي ريال مدريد، جائزة الكرة الذهبية لعام 2018 والمقدمة من مجلة فرانس فوتبول الفرنسية. وتم التصويت على الجائزة من قِبل الصحفيين حول العالم حيثُ خطف الكرواتي مودريتش العدد الأكبر من الأصوات بعد المستوى الراقي الذي قدمه مع ريال مدريد ومنتخب بلاده الموسم الماضي. وفيما يلي تفاصيل أصوت الصحفيين على جائزة الكرة الذهبية لعام 2018:

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