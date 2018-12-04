الامارات | بن سليم يشارك في عمومية الاتحاد الدولي للدراجات النارية

شكرا لقرائتكم خبر عن بن سليم يشارك في عمومية الاتحاد الدولي للدراجات النارية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشف نادي الإمارات للسيارات والسياحة عن مشاركة نائب رئيس الاتحاد الدولي للسيارات رئيس نادي الإمارات للسيارات والسياحة، الدكتور محمد بن سليم، في عمومية الاتحاد الدولي للدراجات النارية، التي جرت أول من أمس في إمارة أندورا في أوروبا، وتخللها اختيار البرتغالي جورجي فيغاس ليكون رئيساً للاتحاد الدولي للدراجات النارية، ليحل خلفاً للفنزويلي فيتو إيبوليتو، واتبع بتكريم أبطال الموسم الماضي في رياضة الدراجات النارية على مستوى العالم. وأكد بيان نادي الإمارات للسيارات والسياحة أن بن سليم، كان حريصاً على عقد اجتماعات عدة، بدايةً مع الرئيس الجديد للاتحاد الدولي للدراجات النارية، واتبعه بلقاء عدد من مسؤولي رياضة المحركات على مستوى العالم، تخلله مناقشة العديد من الموضوعات التي تهم سباقات الدراجات النارية. طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App

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