شكرا لقرائتكم لاعبى الزمالك يسألون عن حقيقة الغرامة المالية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قام لاعبو الزمالك بالاستفسار من مسئولى النادى عن حقيقة فرض غرامة مالية تجاه كل لاعب بخصم 50% من قيمة عقودهم السنوية عن الموسم الحالى . وأعلن رئيس نادى الزمالك خصم شهر من راتب السويسرى جروس ومعاونيه بعد وداع الفريق الأبيض البطولة العربية أمام الاتحاد السكندرى بخلاف خصم 50% من عقود اللاعبين عن الموسم الجارى. وتحدث لاعبو الزمالك مع مسئولو القلعة البيضاء عن حقيقة تطبيق هذه العقوبة خاصة أنها لم يسبق وتم إصدار عقوبة مماثلة عقب أى إخفاق فى الفترة الماضية .

شكرا لقرائتكم خبر عن لاعبى الزمالك يسألون عن حقيقة الغرامة المالية على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة سوبر كورة وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي سوبر كورة ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .