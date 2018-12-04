21 دولة تشارك في بطولة الشيخة فاطمة لرماية السيدات



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تنطلق منافسات بطولة سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك العالمية لرماية السيدات بميادين نادي العين للفروسية والرماية والجولف للعام الثاني على التوالي، وتشهد مشاركة أكثر من 21 دولة هي الإمارات والكويت والبحرين والمغرب والجزائر ومصر ولبنان وإيطاليا وروسيا وفرنسا وبريطانيا والهند وكازاخستان وبلغاريا وكندا ونيوزيلندا وماليزيا وقبرص ومنغوليا وصربيا وطاجكستان.

وتستمر البطولة حتى 11 ديسمبر الجاري، وتأتي أهميتها في كونها الجولة الثالثة من النسخة الثانية والتي تتزامن مع الاحتفال اليوم الوطني ال47 للإمارات وفي عام زايد، طيَّب الله ثراه.

وأعرب اللواء د. أحمد ناصر الريسي رئيس اللجنة المنظمة العليا للبطولة عن سعادته بإقامة البطولة للعام الثاني على التوالي في مدينة العين التي شهدت انطلاقة النسخة الأولى.ووجه اللواء الريسي الشكر والعرفان إلى «أم الإمارات» سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام، الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، والتي وجهت بإقامة هذه البطولة لدعم رماية السيدات في العالم وشملت البطولة برعايتها ودعمها الكريمين حتى حلقت في سماء اللعبة وباتت قبلة لكل راميات العالم في مختلف صنوف الرماية «مسدس وبندقية وخرطوش».

وأثنى اللواء الريسي على تعاون وزارة الداخلية وهيئة لرياضة واتحاد الرماية ولقوس والسهم ومجلس أبوظبي الرياضي، كما وجه الشكر إلى الجهات الراعية وفي مقدمتها الرعاة الرئيسيون وهم بنك أبوظبي الإسلامي وجي كيه للاستثمار واتصالات ومجلس أبوظبي الرياضي والمسعودي للسيارات واللولو العالمية، إلى جانب الداعمين للحدث وهم شرطة أبوظبي وشرطة دبي وجامعة الإمارات والشرقية للسيارات وجيب العين ودائرة النقل ومواصلات الإمارات ومياه العين على تعاونهم الدائم والمستمر ودعمهم للحدث، كما توجه بالشكر إلى الاتحادات الرياضية للدول الشقيقة والصديقة التي حرصت على المشاركة.