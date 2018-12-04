علي مراد: لاعبو «العميد» مطالبون بمضاعفة الجهد

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: أحمد مصطفى

قال علي مراد مساعد المدير الفني لفريق النصر سندخل مباراة الفجيرة بحثاً عن الفوز من أجل العودة إلى نغمة الانتصارات التي غابت عنا في آخر جولتين، فريقنا يضم بين صفوفه مجموعة من اللاعبين المميزين في كافة الخطوط ويتميز بوجود اللاعبين أصحاب الخبرة، وعليهم مضاعفة الجهود في الفترة المقبلة وتقديم أفضل ما لديهم لإثبات جدارتهم بارتداء قميص العميد.

وعن التعاون مع كايو زاناردي قال: تربطني علاقة قوية مع كايو، عندما كنت مدرباً في فرق المراحل السنية كان هو المدير الفني لأكاديمية النصر، وأتمنى أن نتعاون معاً ونلبي طموحات جماهير العميد في الفترة المقبلة.

وأكد أحمد الياسي، لاعب النصر أن جميع اللاعبين مطالبون برفع درجات التركيز وقال: النتائج لم تكن مرضية في الجولتين الأخيرتين وعلينا أن نتحلى بالروح القتالية والانضباط التام لعبور هذه الفترة.