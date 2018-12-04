شكرا لقرائتكم خبر عن تشيفرين يتحفظ على مقترحات إنفانتينو والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - جدد رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (ويفا) السلوفيني ألكسندر تشيفرين أمس، انتقاده اقتراحات رئيس الاتحاد الدولي للعبة (فيفا) جاني إنفانتينو حول إجراء تعديلات على كأس العالم للأندية واستحداث دوري جديد للأمم.

يدفع إنفانتينو في سبيل تعديل صيغة مونديال الأندية واستحداث دوري للأمم، وتشمل طروحات الرئيس السويسري للفيفا، رفع عدد المشاركين في كأس العالم للأندية من 7 إلى 24 وإقامتها مرة كل أربعة أعوام بدلاً من مرة سنوياً، واستحداث دوري عالمي للأمم كل عامين، مع وعد بعائدات من مستثمرين لهاتين المسابقتين تصل إلى 25 مليار دولار على مدى 12 عاماً، وتوزيعها على الأندية والاتحادات القارية.

ولم يخف الاتحاد القاري معارضته للاقتراحات، لاسيما أنها قد تشكل تهديداً لمسابقتي دوري أبطال أوروبا، ودوري الأمم (للمنتخبات) الذي تقام نسخته الأولى هذا الموسم.

أسفرت قرعة الدور نصف النهائي للمستوى الأول من مسابقة دوري الأمم الأوروبية في كرة القدم التي سحبت أمس في دبلن، عن مواجهتين بين إنجلترا وهولندا، والبرتغال وسويسرا، وتلتقي البرتغال حاملة لقب كأس أوروبا 2016، المنتخب السويسري في بورتو في الخامس من يونيو/ حزيران 2019، بينما يتواجه المنتخبان الإنجليزي والهولندي في غيمارياش في السادس منه، وتقام المباريات الأربع في البرتغال، وحدد موعد النهائي ومباراة الثالث في التاسع من الشهر نفسه.

وينال الفائز بلقب المسابقة 10.5 مليون يورو، توزع بين 4.5 مليون في دور المجموعات، و6 ملايين لفوزه بالمباراة النهائية. ويحصل الوصيف على 9 ملايين، و8 ملايين للفائز في مباراة تحديد المركز الثالث، و7 ملايين للخاسر فيها.