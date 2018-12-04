شكرا لقرائتكم خبر عن أربع مباريات في دوري الصالات محلياً والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - يدخل دوري كرة قدم الصالات أسبوعه الثامن، مساء اليوم، بمواجهتي الحمرية والنصر والظفرة مع البطائح، وتستكمل المباريات غداً؛ بمباراتي شباب الأهلي مع خورفكان، ومليحة مع اتحاد كلباء، ويتصدر دبا الحصن المنافسة برصيد 17 نقطة، وشباب الأهلي في المركز الثاني برصيد 13 نقطة، والنصر ثالثاً برصيد 12 نقطة، والظفرة رابعاً برصيد 9 نقاط، والبطائح خامساً برصيد 8 نقاط، وخورفكان سادساً برصيد 5 نقاط، واتحاد كلباء سابعاً برصيد 5 نقاط، والحمرية ثامناً برصيد 3 نقاط، ومليحة تاسعاً بنقطتين.
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